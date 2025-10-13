Tunis | Journée de l’espace à la cité des sciences

À l’occasion de la Semaine mondiale de l’espace, la Cité des Sciences de Tunis (CST) organise ce samedi 18 octobre 2025 une Journée spéciale.

Sous le thème « Vivre dans l’Espace», cette journée invite à explorer le cheminement de l’humanité vers la transformation de l’espace en environnement de Vie, en soulignant les innovations technologiques, les défis et les coopérations internationales qui rendent cette perspective possible.

Cet événement annuel commémore à la fois le lancement du premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik 1 (le 4 octobre 1957), et l’entrée en vigueur du Traité sur l’espace (le 10 octobre 1967).

Au programme, on prévoit une conférence intitulée « La mécanique spatiale », présentée par M. Riadh Ben Nessib, Professeur d’Encadrement Scientifique Général à la CST, une conférence intitulée « Au-delà des étoiles : enjeux géopolitiques, scientifiques et éthiques de l’aventure spatiale », animée en ligne par Dr Ingénieur Hana Aouinet, Enseignante-Chercheuse en Sciences Aérospatiales et Directrice du Centre Spatial des Étudiants à l’École d’Ingénieurs des Sciences Aérospatiales ELISA Aerospace – France.

Une conférence intitulé « L’espace au service de la vie quotidienne »présentée par M. Makrem Ben Abdallah ; Chef de projet TELNET est également prévuen ainsi qu’un exposé intitulé « Le projet Artémis », présenté par M. Abdallah Hammami, Professeur d’Encadrement Scientifique en Chef à la CST.

Les organisateurs annonce aussi un atelier scientifique intitulé « Vivre dans l’Espace »pour découvrir les conditions et techniques de vie dans l’Espace, puis une séance d’observation des taches solaires et des protubérances grâce à des instruments adaptés entre autres animations variées au Planétarium.