Tunis-Conakry | 19e vol pour les retours volontaires depuis le début de 2025

Dans la matinée de ce mardi 14 octobre 2025, OIM Tunisie a organisé le retour volontaire de 138 ressortissants guinéens qui seront accompagnés dans la mise en œuvre de projets de réintégration.

Ces derniers ont regagné leur pays d’origine à bord un vol organisé dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration indique l’OIM, en rappelant qu’il s’agit du 19e vol qu’elle organise depuis le début de l’année 2025.

« J’ai quitté la Guinée pour soutenir ma famille financièrement », témoigne Kaba, un des bénéficiaires du programme. Après plusieurs tentatives de traversée, il a choisi de rentrer en Guinée auprès de sa famille. « Aujourd’hui je rentre pour travailler, avec l’idée de développer un petit commerce », ajoute-t-il.

À leur arrivée à Conakry, les bénéficiaires seront reçus par l’équipe de l’OIM Guinée, qui les accompagnera dans la mise en œuvre de projets de réintégration, afin de faciliter leur réintégration socio-économique dans des conditions durables, dignes et respectueuses de leurs aspirations.

Mis en œuvre par l’OIM Tunisie, avec le soutien de l’Union européenne et du gouvernement suédois, ce programme est conduit en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes et consulaires compétentes.