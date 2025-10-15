Prostitution et centres de massage | Cinq arrestations à Sousse

Deux centres de massage situés dans le quartier de Khzema à Sousse et qui sont utilisés pour la prostitution ont été fermés lors d’une opération menée par différentes brigades sécuritaires.

Les descentes effectuées hier, mardi 14 octobre 2025, ont conduit à l’arrestation de trois femmes et de deux hommes, indique une source sécuritaire citée ce mercredi par Diwan FM.

Selon les premières informations, les « clients » étaient démarchés sur les réseaux sociaux via des vidéos « suggestives », qui ont par ailleurs été retrouvées sur les téléphones des suspectes.

Y. N.