Tunisie | Des pluies annoncées pour cette nuit (INM)

L’institut national de la météorologie a annoncé des pluies dans différentes régions du pays pour la nuit de ce mercredi 15 octobre 2025.

L’INM précise que des nuages parfois denses avec des pluies temporairement orageuses sont prévus au nord, au centre et localement dans le sud-est, ajoutant que des chutes de grêles sont également attendus par endroits.

Par ailleurs, le vent soufflera fort près des côtes et au sud, dépassant temporairement 60 km/h avec des rafales et sous orages, alors que les températures seront comprises entre 20 et 25°C cette nuit dans la plupart des régions avec 16 degrés annoncés sur les hauteurs ouest.

Y. N.