Chat maltraité et jeté à la mer à Nabeul | Plainte et enquête ouverte

Le Parquet ordonné l’ouverture d’une enquête pour maltraitance d’un chat, qui a ensuite été jeté en mer, et ce suite à une plainte déposée par l’association Rahma pour la protection des animaux.

C’est ce qu’a annoncé l’association, tout en réaffirmant sa détermination à suivre l’évolution de ce dossier et en appelant à une vigilance collective pour prévenir de tels agissements.

Dans son communiqué, l’association a par ailleurs remercié la justice, en affirmant que cela témoigne d’une prise de conscience croissante de l’importance d’assurer le respect et la protection des animaux, y compris devant la loi.

Les avocats volontaires et à leur tête Me Khouloud Nsibi, ont également été remercié pour leur engagement par l’association estimant qu’au-delà de l’horreur des faits initiaux, cette affaire prouve que la mobilisation citoyenne, associative et judiciaire œuvre main dans la main pour faire respecter l’éthique et la loi et faire face à la cruauté envers les animaux.

Y. N.