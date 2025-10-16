Féminicide à Sousse : Un mari étrangle son épouse et tente de maquillr son crime en suicide

Un nouveau drame a frappé la région de Bouhsina, dans le gouvernorat de Sousse, où une femme a été mortellement étranglée par son époux, lundi dernier.

L’association Aswat Nissa a dénoncé ce nouveau féminicide; en affirmant que le mari a étranglé sa femme avant de tenter de maquiller son acte atroce en suicide, « une manœuvre odieuse visant à masquer son féminicide ».

Aswat Nissa dénonce « le silence de l’État » en affirmant que ce nouveau drame n’est pas un fait isolé, mais un « signal d’alarme retentissant qui souligne, une fois de plus, l’échec criant des politiques publiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes ».

La même source estime qu’il existe un écart entre les textes de loi existants, notamment la loi 58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et leur application concrète sur le terrain.

« Il est impératif que les autorités tunisiennes cessent d’adopter une posture de simple spectateurs », souligne Aswat Nissa, qui appelle à des mesures concrètes et immédiates à commencer par une tolérance zéro avec une accélération des enquêtes et des jugements, et l’application de peines exemplaires.

Y. N.