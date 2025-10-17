Corruption | Deux fonctionnaires condamnés à la prison ferme

La Chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a condamné deux fonctionnaires à deux ans de prison ferme chacun.

Ces derniers, anciens cadres au ministère du Commerce, sont accusés dans une affaire de corruption financière et administrative.

Rappelons que dans cette affaire concerne cinq responsables et anciens directeurs généraux au ministère qui ont été traduits devant la Chambre criminelle pour les accusations précitées.

Y. N.