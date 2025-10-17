CST | Pour une alimentation saine et durable face aux défis environnementaux

La Cité des Sciences à Tunis organise, une journée scientifique dans les domaines de la santé, environnement et innovation intitulée : « Pour une alimentation saine et durable face aux défis environnementaux ».

Cet événement, prévu pour samedi 25 octobre 2025 , vise à sensibiliser le public, aux enjeux d’une alimentation saine, durable et respectueuse de l’environnement, dans un contexte de transition écologique et de changements climatiques.

Cette jorunée vise notamment à valoriser la recherche et l’innovation en Tunisie, à renforcer la culture scientifique du public et à sensibiliser aux enjeux liés à l’alimentation, à la nutrition et à l’agriculture durable, à travers la diffusion des connaissances et la vulgarisation scientifique…

Conférences et ateliers interactifs sont également prévus lors de cette journée qui s’inscrit dans la mission de la Cité des Sciences à Tunis de promouvoir la culture scientifique, de renforcer la conscience environnementale, et de favoriser la transition vers des modes de vie durables à travers la diffusion des connaissances et la valorisation des innovations tunisiennes dans le domaine de l’alimentation et de

l’agriculture.