Tunisie | Une météo marquée par des vents et des pluies

L’Institut National de la Météorologie (INM) a annoncé des vents forts et des pluies parfois orageuses attendus dans la nuit de ce vendredi 17 octobre 2025 dans différentes régions du pays.

L’alerte météo concerne tout le pays mais les pluies toucheront particulièrement les régions ouest du nord et du centre du pays, où des orages et des vents forts sont prévus.

La même source a par ailleurs prévu un samedi pluvieux et sous orage, d’abord dans le sud-ouest puis dans toutes les autres régions du pays, avec un cumul de précipitations variant entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre 80 mm notamment sur le Sahel et Sfax.

L’INM a de ce fait appelé à la prudence, notamment sur les routes.

Y. N.