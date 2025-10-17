Tunisie | WFN : Le Pr Riadh Gouider élu N°2 de la neurologie mondiale

Le Conseil national de l’Ordre des médecins de Tunisie a félicité le Professeur Riadh Gouider, qui a été élu Premier vice-président de la Fédération mondiale de neurologie (WFN).

L’Ordre des médecin a publié une note dce vendredi, en rappelant que Pr Gouider a été élu à la WFN lors du Congrès mondial de neurologie, qui a eu lieu à Séoul du 12 au 15 octobre 2025, sachant qu’il est administrateur de la Fédération Mondiale depuis 2014.

Chef du service de neurologie et professeur de neurochirurgie Riadh Gouider est aussi membre correspondant à l’étranger à l’Académie française de médecine depuis septembre 2022.

