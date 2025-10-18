Espérance Tunis vs Rahimo en live streaming : match CAF 2025-26

Les Sang et Or à l’assaut du continent ! Ce samedi 18 octobre 2025, l’Espérance Sportive de Tunis défie Rahimo FC au Stade du 4 Août d’Ouagadougou, dans un match aller décisif du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF.

Fraîchement arrivés au Burkina Faso, nos héros tunisiens, portés par les talents de Youcef Belaïli, Mohamed Amine Ben Hamida et Bechir Ben Saïd sous les ordres de Maher Kanzari, comptent sur leur expérience pour dominer cette rencontre et poser les bases d’une qualification méritée. Face à un adversaire burkinabé combatif mais outsider, les Taraji visent une victoire convaincante pour enflammer les supporters en Tunisie.

Suivez en direct le match ligue des champions africaine Espérance Tunis Rahimo FC