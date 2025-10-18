Tunis | Appels à la fermeture des unités du Groupe chimique à Gabès (Photos)

En solidarité avec les habitant Gabès, où la crise environnementale est à son comble, une marche a été organisée à Tunis ce samedi 18 octobre 2025, à l’appel du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Les manifestants se sont rassemblés cet après-midi devant le siège du SNJT pour exprimer leur solidarité avec les habitants de Gabès et exiger la fermeture des unités du Groupe chimique Tunisien (GCT).

Scandant des slogans hostiles aux autorités, estimant que celles-ci ont échoué à protéger la santé des habitants de Gabès et à gérer cette crise environnementale qui dure depuis une cinquantaine d’années portent atteinte à la santé des Gabésiens ainsi qu’à la biodiversité, à l’agriculture et à la pêche dans la région.

Parmi les manifestants, on compte des journalistes, des responsables politiques de différentes orientations, des artistes et des activistes de la société civile qui s’unissent pour dénoncer ce crime environnemental et mettre l’État face à ses responsabilités en y mettant fin définitivement par des solutions urgentes et radicales.

Y. N.