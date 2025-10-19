Santé | Une Tunisienne sur cinq souffre d’ostéoporose

En Tunisie, une femme sur cinq souffre d’ostéoporose, une maladie silencieuse qui fragilise les os, a indiqué Dr Héla Sahli, la cheffe du service rhumatologie et d’orthopédie de l’hôpital universitaire La Rabta, à Tunis.

Dr Sahli a fait cette annonce lors d’une journée de sensibilisation consacrée au dépistage de l’ostéoporose chez les femmes âgées de 60 ans et plus, organisée samedi 18 octobre 2025, en marge de la Journée mondiale de l’ostéoporose, célébrée chaque année le 20 octobre, ajoutant que cette pathologie est assez répandue en Tunisie, touchant davantage les femmes que les hommes et qu’elle ne présente aucun symptôme apparent.

De nombreuses personnes découvrent leur maladie seulement après une fracture, souvent provoquée par une simple torsion qui, chez un individu en bonne santé, ne causerait aucune complication, a-t-elle expliqué. Et de recommander d’effectuer régulièrement un examen de densitométrie osseuse, accompagné d’analyses de laboratoire, notamment chez les personnes âgées de 60 ans et plus ou celles à risque accru. Un dépistage précoce permet, en effet, de mieux prendre en charge la maladie et d’entamer un traitement adapté.

Selon Dr Sahli, les femmes ménopausées sont particulièrement exposées à l’ostéoporose, tout comme les personnes atteintes de maladies neurologiques, articulaires ou intestinales, ou encore celles sous traitement prolongé à base de corticoïdes.

La praticienne a mis en garde contre la négligence du dépistage précoce, rappelant que l’ostéoporose peut provoquer des fractures graves, notamment au niveau du bassin.

Selon des études internationales, 25% des femmes âgées ayant subi une fracture du bassin liée à l’ostéoporose décèdent dans les six mois suivant l’accident, en raison des complications liées à l’alitement prolongé.

Dr Sahli a, également, souligné l’importance d’adopter une hygiène de vie favorable à la santé osseuse, en privilégiant une alimentation riche en calcium et en vitamine D, éventuellement complétée par des suppléments nutritionnels, ainsi qu’en pratiquant une activité physique régulière, à raison d’au moins 150 minutes par semaine.

Elle a enfin insisté sur la bonne observance du traitement médical, précisant qu’une prise incorrecte ou irrégulière des médicaments peut réduire leur efficacité et entraîner des complications graves.

Lors de la journée organisée à La Rabta, les patients présents ont pu bénéficier gratuitement de tests de densité osseuse, d’un accompagnement médical personnalisé et de séances d’information sur les moyens de préserver la santé des os.

D’après Tap.