Pollution industrielle à Gabès | Des manifestants poursuivis en justice   

Depuis le 14 octobre 2025, 89 personnes ayant participé aux mouvements de protestation contre la pollution industrielle à Gabès ont été déférés devant le ministère public, dont 20 mineurs, a indiqué le président de la section de Gabès de l’Ordre des avocats de Gabès Mounir Adouni.

Dans une déclaration à l’agence de presse officielle Tap, dans la soirée du dimanche 19 octobre, Me Adouni a ajouté qu’un autre groupe de prévenus arrêtés et maintenus en garde à vue vont être déférés ce lundi 20 octobre devant le ministère public auprès du tribunal de première instance de Gabès.

Quinze des 89 prévenus ont comparu devant la chambre correctionnelle pour «participation à un rassemblement ayant perturbé l’ordre public». Des mandats de dépôt ont été émis contre 5 d’entre eux alors que 5 autres sont en attente de comparution devant le juge d’instruction et 3 devant le Pôle judiciaire antiterroriste

Malgré les promesses des autorités d’apporter des solutions urgentes au problème de la pollution industrielle qui nuit à la santé des habitants de Gabès, et notamment des riverains des unités du Groupe chimique tunisien (souffrant de problèmes respiratoires, de cancers et autres atteintes), le mouvement de protestation pacifique encadré par la société civile locale ne faiblit pas. Et pour cause, la confiance a été perdue entre les habitants de Gabès, longtemps trompés et bercés de fausses promesses, et les autorités publiques, qui ne semblent pas prêtes à fermer les unités industrielles incriminées comme le demandent les protestataires depuis 2016, dates des premières actions publiques contre la pollution industrielle dans la région.

