Suspicion de falsification au Kef | Des agents de l’Éducation en détention

Le Parquet près le Tribunal de première instance du Kef a ordonné la mise en détention d’un fonctionnaire à l’Inspection de l’enseignement primaire et d’un agent à la Délégation régionale de l’Éducation au Kef.

Ils sont poursuivis pour suspicion de falsification d’un contrat de travail au profit d’une diplômée de l’enseignement supérieur, indique Mohamed Amine Ayari, substitut du Procureur de la République et porte-parole dudit Tribunal, dans une déclaration à l’Agence Tap ce lundi 20 octobre 2025.

Les deux suspects ont été placés en détention sur ordre du ministère public , indique la même source, sachant que selon les enquêtes préliminaires, les deux accusés auraient, il y a quelque temps, fourni à une diplômée de l’enseignement supérieur un faux contrat de travail falsifié, prévoyant son recrutement en tant que fonctionnaire à l’Inspection de l’enseignement primaire…

Y. N.