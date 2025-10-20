Tunisie | Décès de l’historien et universitaire Ali Mahjoubi

L’historien et universitaire Ali Mahjoubi, ancien doyen de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, a tiré sa révérence ce lundi 20 octobre 2025.

Doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis entre 1993 et 1996, Ali Mahjoubi est spécialiste de l’époque contemporaine et ses travaux ont été axés sur le Monde arabe et la décolonisation dans les pays du Maghreb.

Ali Mahjoubi natif de Jebiniana, a également été chercheur à l’Institut supérieur d’histoire du mouvement national et membre de la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique.

Plusieurs universitaires ont exprimé leur tristesse de la perte « d’un grand homme, dont le souvenir est inébranlable, un professeurs au cours magistral, qui a formé des générations d’historiens, leur transmettant l’exigence méthodologique, l’honnêteté intellectuelle et le courage de penser contre les récits dominants ».

