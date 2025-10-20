Tunisie | Saisie de plus de 29 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

Plus de 29 tonnes de produits alimentaires et plus de 4.000 litres d’eau impropres à la consommation ont été saisis dans plusieurs régions du pays.

C’est ce qu’annonce l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) après une nouvelle vague de campagnes de contrôle menée par ses équipes en coordination avec les forces sécuritaires et les autorités municipales.

L’INSSPA indique que les équipes ont saisi des légumes avariés, notamment plus de 13 tonnes de citrouilles à Nabeul, 210 kg de pêches à Bizerte ou encore du fromage à Béja.

Les équipes ont aussi saisi de la viande à Zaghouan, à Ben Arous et à Fouchana, du poisson à Sidi Bouzid ainsi que 10 tonnes d’olives, de harissa et d’épices à Tunis, parmi d’autres saisies effectuées lors de ces récentes campagnes.

L’INSSPA a aussi annoncé la saisie de 3.117 litres d’eau minérale exposée au soleil et mille litres d’eau de puits vendue sans autorisation et de source inconnue.

