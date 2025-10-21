Barça vs Olympiakos en live streaming : Ligue des Champions 2025-26

Les Blaugrana prêts à rugir en Ligue des Champions ! Ce mardi 21 octobre 2025, le FC Barcelone affronte l’Olympiakos au Stade Olympique Lluís Companys de Montjuïc, dans un match décisif de la 3e journée de la phase de ligue UEFA Champions League 2025-2026.

Après la défaite contre le PSG, les hommes de Hansi Flick, emmenés par les talents de Lamine Yamal, Pedri (capitaine), Frenkie de Jong et la grosse surprise du jeune prodige Dro Fernandez (17 ans) qui fait ses débuts en UCL à la pointe de l’attaque, visent une victoire convaincante pour grimper au classement. Avec Wojciech Szczesny dans les buts, Pau Cubarsi en défense et Marcus Rashford en ailier, cette compo audacieuse en 4-2-3-1 promet du spectacle face aux Grecs combatifs d’Ayoub El Kaabi, Daniel Podence et Gelson Martins.

Suivez en direct le match Barça Olympiakos: