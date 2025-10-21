L’Ordre des ingénieurs accueille la Black Shark Team en finale mondiale de la Battle of Robots

L’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) a accueilli les membres de l’équipe Black Shark Team à leur arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage après leur qualification à la finale mondiale de la Battle of Robots

Représentée par l’Ingénieur Mohamed Amine Krichi, une délégation de l’Ordre des ingénieur a tenu à saluer les jeunes prodiges de la robotique après leur brillante performance lors du premier tour de la Coupe du Monde de Robotique de Combat en Russie.

L’équipe BlackSharkTeam s’est distinguée en remportant la totalité de ses matchs dans la catégorie des robots de combat de 110 kg, faisant preuve d’un savoir-faire technique et stratégique remarquable.

Leur exploit est d’autant plus historique que la BlackShark Team est la première équipe arabe et africaine à se qualifier pour la phase finale de cet événement mondial d’ingénierie et de technologie, qui aura lieu en décembre.

L’Ordre des ingénieurs Tunisiens qui a exprimé sa fierté et son soutien total à ces ambassadeurs de l’excellence technique nationale estime que ce succès est une source d’inspiration pour toute la jeunesse et démontre la capacité des ingénieurs tunisiens à rivaliser avec les meilleurs du monde.