PSG vs Leverkusen en live streaming : Ligue des Champions 2025-26

Les Parisiens à l’épreuve du feu en Allemagne ! Ce mardi 21 octobre 2025, le PSG défie le Bayer Leverkusen à la BayArena dans un choc décisif de la 3e journée de la phase de ligue UEFA Champions League 2025-2026.

Après leur nul spectaculaire 3-3 contre Strasbourg, les Rouge et Bleu de Luis Enrique, portés par les talents de Khvicha Kvaratskhelia, Goncalo Ramos, Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery et Vitinha, visent une victoire cruciale pour grimper au classement malgré les absences d’Ousmane Dembélé et Joao Neves sur blessures. Face à une équipe allemande combative emmenée par Alejandro Grimaldo, Christian Kofane et Claudio Echeverri sous les ordres de Kasper Hjulmand, cette compo offensive en 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les buts promet du suspense.

Suivez en direct le match PSG Leverkusen :