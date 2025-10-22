Migration | Quarante morts, dont des bébés, dans un naufrage à Salakta

Suite au naufrage d’une embarcation de fortune qui tentait une traversée clandestine vers l’Europe, 40 migrants subsahariens, dont des nourrissons sont morts.

Ce nouveau drame de la migration a été enregistré à l’aube de ce mercredi 22 octobre 2025, au large de Salakta dans le gouvernorat de Mahdia.

Trente autre personnes ont été secourues par les unités de la garde marine, a annoncé Walid Chatrbi, porte-parole du tribunal de première instance de Mahdia, dans une déclaration aux médias.

La même source a ajouté qu’une enquête a été ouverte sur ordre du ministère public près le tribunal de première instance de Mahdia, pour « constitution d’une entente en vue d’aider autrui à franchir illicitement les frontières maritimes ayant entraîné la mort » et pour « trafic d’êtres humains ».

Y. N.