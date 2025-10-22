Real Madrid vs Juventus en live streaming : Ligue des Champions 2025-26

Ce mercredi soir, Real Madrid accueille la Juventus en Ligue des Champions pour un affrontement au sommet, à suivre en direct au Santiago Bernabéu.

L’affiche promet des étincelles : Kylian Mbappé, auteur d’un début de saison stratosphérique, sera le fer de lance de l’attaque madrilène, épaulé par Vinícius Júnior et Arda Güler, tandis que la Vieille Dame pourrait compter sur Kenan Yildiz, Manuel Locatelli et Khéphren Thuram pour résister à la pression. Le Real est privé de Carvajal, Alaba, et Alexander-Arnold, mais retrouve Ferland Mendy après un long forfait. Dans un contexte où Xabi Alonso encense la “place retrouvée” de Mbappé, ce choc européen concentre les regards — et les enjeux : position au classement, confiance avant le Clasico, et prestige continental à défendre.

Suivez en direct le match Real Madrid Juventus :