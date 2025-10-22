Zaghouan | Décès du délégué régional de l’Éducation Idriss Mhamdi

La communauté éducative de Zaghouan est en deuil suite à la disparition du délégué régional de l’Éducation, Idriss Mhamdi, ce mercredi 22 octobre 2025, des suites d’une crise cardiaque alors qu’il était hospitalisé.

La nouvelle, accueillie avec une profonde tristesse a été officialisée par la délégation régionale de l’Éducation de Zaghouan dans un communiqué.

Le personnel de la Délégation, ainsi que l’ensemble de la famille éducative de la région, ont exprimé leurs sincères condoléances à la famille du regretté.

Plusieurs éducateurs des différentes régions du pays ont aussi rendu hommage à Idriss Mhamdi, le décrivant comme «un brave qui a consacré sa vie à l’éducation et qui a travaillé avec engagement et passion » et « un homme humble, altruiste, aimé et aimant »…

Idriss Mhamdi sera accompagné à sa dernière demeure demain, jeudi, après la prière d’El-Dhohr au cimetière de Sidi Omar situé à Sbeïba.

Y. N.