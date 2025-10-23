Brahim Houla élu président l’Organisation internationale d’accréditation

L’ingénieur tunisien Brahim Houla a été élu à la tête de l’Organisation internationale d’accréditation (Globac), annonce le Conseil national de l’accréditation (Tunac).

Brahim Houla a été élu président de la Globac lors de son Assemblée générale organisée ce jeudi 23 octobre 2025 en Thaïlande, annonce fièrement la Tunac dans un communiqué.

La même source affirme que cette élection est « un honneur et un accomplissement notable pour la Tunisie dans le domaine de l’accréditation internationale et représente par ailleurs une reconnaissance de l’expertise issue de l’école tunisienne »

En effet, Brahim Houla devient le premier Arabe et Africain à accéder à la présidence de cette instance internationale : « Son élection à la tête de la Globac, qui doit succéder à l’Organisation Internationale d’Accréditation des Laboratoires (ILAC) et à l’International Accreditation Forum (IAF), marque une étape historique ».

Brahim Houla

Y. N.