Cérémonie funéraire en hommage à Mohamed Tata au siège du SNJT

Une cérémonie funéraire a été organisée ce jeudi 23 octobre 2024 au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) à Tunis, en hommage au journaliste photographe Mohamed Tata.

La profession a rendu hommage à un homme dont la carrière fut synonyme de rigueur, d’engagement et de professionnalisme sans faille, lit-on dans le communiqué du SNJT, qui affirme que Mohammed Tata était de ceux qui ont fait de la photo de presse non pas un simple agrément, mais une preuve, un document et un témoignage du réel.

Journaliste photographe passionné, il a travaillé pour plusieurs chaînes tunisiennes et étrangères ainsi que pour de nombreux sites médiatiques, rappelle encore la même source.

Le Syndicat a également souligné les qualités humaines du regretté Mohamed Tata, en commentant : « Il ne cherchait ni la célébrité ni les projecteurs, mais uniquement l’accomplissement de son devoir avec la plus grande exactitude et le respect des règles de l’art… Sa courtoisie et son sens du relationnel étaient unanimement appréciés… la famille de la presse perd un des visages calmes et sincères ».

Y. N.