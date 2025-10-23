Classement des chercheurs tunisiens au ‘‘Stanford 2% Scientists – 2025’’

L’Université de Stanford (Californie, USA) classée 3e dans le monde, vient de publier ‘‘Stanford Scientists 2%’’ classement des 2% meilleurs chercheurs dans le monde au titre de l’année 2025. Dans ce classement figurent 100 chercheurs tunisiens résidents en Tunisie et relevant de différentes universités, centres de recherche, écoles nationales d’ingénieurs, instituts supérieurs et centres hospitalo-universitaires nationaux.

Ce lien permet d’accéder à un listing regroupant les 100 premiers chercheurs tunisiens figurant dans le ‘‘Stanford 2% Scientists 2025’’.

Les 5 premiers chercheurs de ce classement tunisien sont Moncef Nasri de l’Université de Sfax, Adel Trabelsi de Université de Tunis El Manar, Walid Mensi de Université de Tunis El Manar, Hamdi Chtourou de l’Université de Sfax et Mohamed Bouaziz de Université de Sfax.

C’est une manière de distinguer les chercheurs et leurs institutions, qui prouvent si besoin est que beaucoup de nos chercheurs ont suffisamment de talents pour figurer parmi les meilleurs de par le monde.

Par ailleurs, l’Université de Stanford établit également un classement basé sur la carrière des 2% chercheurs les plus influents dans le monde. Pour sa part, l’Université de Monastir a publié le classement des chercheurs appartenant à cette institution au titre de l’année 2024 et celui basé sur la carrière pour l’année 2025.

Sur leur carrière, Khairallah Moncef est classé 11e national, Sassi Ben Nasrallah, 23e, Kamel Ghedira, 29e et Abdelmajid Jemni 36e.

L.B.