Meurtre à la Marsa | Un suspect arrêté et placé en détention

L’enquête ouverte après la découverte du corps sans vie d’un homme, il y a 10 jours, dans le quartier de Bhar Lazreg à la Marsa a permis l’identification et l’arrestation d’un suspect.

Ce dernier a été interpellé chez lui à Jebel Lahmar (Tunis) par la Brigade de lutte contre le crime relevant de la police judiciaire et placé en détention sur ordre du Parquet, indique une source citée par Mosaïque FM, ce vendredi 24 octobre 2025.

Le suspect est passé aux aveux, selon lesquels un conflit a éclaté entre lui et un homme qu’il venait de rencontrer lors d’une soirée arrosée et qu’ils en seraient venus aux mains. Le tueur dit avoir saisi une pierre avec laquelle il a porté un coup à la tête de la victime, ce qui aurait causé sa mort sur le coup.

Il a par ailleurs affirmé qu’il n’avait aucune intention de tuer, ajoute encore la même source.

Le Parquet a ordonné la mise en détention du suspect alors que l’enquête se poursuit.

