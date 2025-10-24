Suspension des activités de l’ATFD | La LTDH dénonce une atteinte grave aux libertés

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) exprime son soutien inconditionnel à l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) suite à la décision émise par les autorités tunisiennes de suspendre ses activités pour une durée d’un mois.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce samedi 24 octobre 2025, la LTDH a réitéré sa solidarité absolue avec la lutte féministe libre et indépendante et estime que la suspension des activités de l’ATFD représente une violation grave de la liberté d’association et une atteinte flagrante à l’indépendance du mouvement féministe et de la société civile en Tunisie.

« L’ATFD qui a été et demeure une voix libre et une farouche défenseure des droits des femmes, de l’égalité et de la justice sociale depuis plus de trois décennies, joue un rôle national indéniable dans la protection des acquis de la Révolution et de la Constitution, ainsi que dans la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes», a encore commenté la LTDH.

La même source rappelle par ailleurs que cette décision intervient dans un contexte général caractérisé par une répression croissante des acteurs de la société civile et des défenseures et défenseurs des droits et des libertés.

« Nous affirmons que faire taire les voix féministes libres ne passera pas, et que s’en prendre à une association historique comme l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates est une atteinte à toutes les militantes et tous les militants du mouvement des droits humains et féministe en Tunisie et au-delà », ajoute la LTDH dans son communiqué.

Y. N.