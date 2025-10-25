Rencontre sur la restauration des films tunisiens

En marge de la restauration du long métrage ‘‘L’Homme de cendres’’ de Nouri Bouzid, effectuée 40 ans après sa sortie à l’initiative de Ciné-sud Patrimoine, une rencontre de sensibilisation et d’échange autour de la restauration des films se tiendra mardi 28 octobre 2025, à 15h, à la salle Tahar Cheriaa, à la Cité de la culture de Tunis. (Ph. « L’homme de cendres » de Nouri Bouzid).

Une occasion de comprendre le cheminement de cette initiative placée dans son contexte national mais également global et de discuter sur les enjeux et perspectives actuelles pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine cinématographique tunisien.

Le public pourra débattre au cours de cette rencontre avec Céline Pozzi de la Cinémathèque de Bologne et Mohamed Challouf de Ciné-sud Patrimoine.

Céline Pozzi Mohamed Challouf

Le film sera projeté aux journalistes, le même jour et dans la même salle, à 10h30, en présence de l’équipe de film.

La restauration du film de Nouri Bouzid, un classique du cinéma tunisien contemporain, est le fruit d’une collaboration entre la Cineteca di Bologna, la Cinematek de Bruxelles, Cinétéléfilms et le ministère des Affaires culturelles.

L. B.