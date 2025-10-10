Cinémajet propose un Focus Italie à Nefta

Le festival Cinémajet, organisé par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie en collaboration avec CinémaTdour, un projet innovant et unique de cinéma itinérant, consacre une journée à l’Italie, samedi 11 octobre 2025, afin de mettre en lumière le patrimoine cinématographique et musical italien et ses liens avec la Tunisie.

L’événement, organisé par l’ambassade d’Italie à Tunis, se tiendra à Nefta, dans le sud-ouest du pays, avec un programme alliant rencontres professionnelles, spectacles et grand cinéma d’auteur.

Au programme : une discussion à la maison d’hôtes Dar Nefta, en centre-ville, sur le thème «Cinéma redécouvert. Restauration et préservation des films», qui sera animée par Elena Tammaccaro, directrice exécutive de L’Immagine Ritrovata à la Cinémathèque de Bologne et spécialiste de la restauration et de l’archivage, et par le réalisateur Mohamed Challouf, cofondateur de l’association Ciné-Sud Patrimoine, engagée dans la préservation des mémoires cinématographiques.

À 19h00, le ciné-concert «Aller-retour en Méditerranée» proposera une sélection de courts métrages muets tunisiens et italiens réalisés entre 1910 et 1920, accompagnés d’improvisations live de la pianiste italienne Francesca Badalini et de musiciens de l’Institut supérieur de musique de Sousse.

À 20h10, un hommage à Claudia Cardinale sera rendu avec la projection du chef-d’œuvre de Valerio Zurlini de 1961, ‘‘La jeune fille à la valise’’, considéré comme l’une des œuvres emblématiques du cinéma italien d’après-guerre.

«Focus Italia» propose un voyage alliant protection du patrimoine, création musicale et mémoire cinématographique. L’objectif est de favoriser la circulation des images en Méditerranée et de consolider la coopération culturelle entre l’Italie et la Tunisie, en offrant au public de Nefta une expérience partagée alliant histoire du cinéma et performance contemporaine.

La Cinémathèque de Bologne, institution internationale de premier plan, a également œuvré activement à la restauration et à la préservation du patrimoine cinématographique tunisien.

La journée consacrée à l’Italie à Nefta coïncide également avec la célébration en Tunisie de la 25e Semaine de la langue italienne dans le monde, avec un riche programme d’événements du 13 au 18 octobre, renforçant ainsi la présence culturelle italienne dans le pays.