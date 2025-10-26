Clasico Real Madrid – Barcelone 2025 en live streaming: Mbappé face à Lamine Yamal, le Bernabéu en ébullition !

Le tant attendu Clasico Real Madrid – FC Barcelone de ce dimanche 26 octobre 2025 promet un spectacle total au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid de Kylian Mbappé affronte le Barça de Lamine Yamal dans un duel au sommet de la Liga espagnole, décisif pour la course au titre.

Avec Jude Bellingham et Vinícius Jr prêts à frapper côté madrilène, et Pedri ou Fermín López en soutien du jeune prodige catalan, l’affiche s’annonce explosive. Malgré les absences de Rüdiger et Alaba, le club merengue veut prendre sa revanche après plusieurs Clasicos perdus. Ce Real Madrid – Barça 2025 s’impose déjà comme l’un des événements football les plus suivis de l’année, entre rivalité historique, stars mondiales et enjeux cruciaux pour la suprématie en Espagne.

Suivez en direct le classico Real Madrid Barça :