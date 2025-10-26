Espérance Tunis – Rahimo FC en live streaming : match retour

Alors que l’ES Tunis a pris l’avantage à l’aller en battant Rahimo FC 1-0 au Burkina-Faso grâce à un but de Florian Danho Séké à la 45ᵉ minute, le club tunisien retrouve ce dimanche 26 octobre 2025 au Stade Hammadi Agrebi de Radès l’équipe burkinabè pour le match retour du 2ᵉ tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2025‑26.

L’enjeu est clair : l’ES Tunis, forte du résultat et du terrain, vise la qualification, tandis que Rahimo FC est poussé à l’exploit pour rester en course.

Suivez en direct le match retour Espérance Tunis – Rahimo FC