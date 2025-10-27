Produits avariés & sécurité des consommateurs | L’INSSPSA intensifie les contrôles

Les équipes de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPSA) ont mené des campagnes de contrôle intensives dans plusieurs gouvernorats, en coordination avec les services de sécurité et municipaux.

Ces opérations ont permis de saisir des quantités importantes de produits non conformes aux normes d’hygiène : Plus de 7,6 tonnes de denrées alimentaires périmées, avariées ou stockées dans des conditions insalubres.

L’INSSPSA cite notamment la saisie de 2452,5 litres d’eau minérale exposée de manière non hygiénique, de 4196 boîtes de conserve (tomates, principalement) présentant des signes de détérioration, 5,26 tonnes de fruits et légumes et de poulet et autres produits dégageant des odeurs nauséabondes.

L’Instance a souligné que ces actions visent à renforcer l’efficacité des contrôles et à garantir la sécurité des consommateurs, tout en affirmant que des poursuites judiciaires ont été engagées contre les contrevenants.

Y. N.