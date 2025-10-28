Me Souab dit non au procès à distance et appelle à manifester en masse vendredi

Opposé au procès à distance, l’avocat Ahmed Souab a décidé de ne pas comparaître devant le tribunal si celui-ci s’obstine à procéder à une audience par visioconférence, estimant que cela procédure porte atteinte aux principes d’un procès équitable.

C’est ce qu’a annoncé son fils Saeb Souab via un post publié dans la soirée de ce mardi 28 octobre 2025 sur sa page Facebook : « Ahmed Souab revendique son droit à un procès équitable et veut comparaître physiquement devant la Cour pour se défendre et s’oppose à tout procès organisé sans prévenus », a-t-il souligné.

L’avocat et ancien magistrat a par ailleurs appelé à se rassemblr en masse ce vendredi devant le tribunal de Tunis pour le soutenir et soutenir tous les avocats et avocates dans leur lutte pour le droit à un procès équitable, l’indépendance de la justice et l’État de droit, ajoute encore la même source.

Rappelons que la société civile organise un rassemblement de solidarité avec Ahmed Souab devant le tribunal de Tunis (Bab Bnet), vendredi prochain à 9h30.

Y. N.