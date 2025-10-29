L’AVC cause un décès toutes les deux heures en Tunisie

La Tunisie enregistre un nouvel accident vasculaire cérébral (AVC) toutes les demi-heures et un décès toutes les deux heures dû à la même maladie, d’où l’importance d’aller en urgence à l’établissement hospitalier le plus proche dès l’apparition de tout symptôme de cette atteinte, tel qu’une déformation soudaine de la bouche, une lourdeur insistante dans le bras ou une faiblesse visuelle anormale.

C’est ce qu’a indiqué la Professeure en neurologie, Amina Gargouri, lors de son intervention téléphonique sur les ondes de la Radio Nationale, ce mercredi 29 octobre 2025, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’AVC.

La rapidité de la prise en charge hospitalière est cruciale pour sauver la vie du patient, augmenter le taux de réponse du cerveau au traitement et réduire les risques et les effets secondaires, a souligné la praticienne.

Pr Gargouri a aussi insisté sur l’importance de la prévention pour éviter l’AVC et en réduire la gravité lorsqu’il survient. L’exercice physique régulier et le régime alimentaire équilibré font partie de la prévention, a-t-elle expliqué, en appelant à éviter la cigarette et les boissons alcoolisées, qui sont des facteurs aggravants.

Le traitement des AVC en Tunisie fait partie du quotidien des hôpitaux publics et des cliniques privées en Tunisie, qui sont tous dotés des moyens humains et techniques adéquats.

Dans ce contexte, Pr Gargouri a indiqué que le traitement des AVC à distance est désormais possible grâce à deux centres spécialisés à Sfax (pour les patients de Tozeur), et à Sousse (pour ceux de Jendouba).

L. B.