Rapport sur les carences du système carcéral tunisien

L’association Intersections pour les droits et les libertés a publié, le 28 octobre 2025, un nouveau rapport en arabe intitulé : «Derrière les remparts : rapport sur la torture, les mauvais traitements et l’abandon médical au cœur du système pénitentiaire tunisien».

Le rapport détaille les atteintes dont sont victimes les personnes privées de liberté dans les centres de détention et les prisons durant la période allant de 2015 à 2025.

Il passe en revue ces atteintes ayant touché des citoyens, des activistes de la société civile et des acteurs politiques et met en lumière 24 cas allant de l’abandon médical à la torture en passant par les mauvais traitements, sans oublier les cas de morts suspectes à l’intérieur des centres de détention et des prisons.

L’association s’est basée sur différentes sources, notamment des rencontres avec des victimes, leurs avocats et leurs familles, ainsi qu’avec des experts et des représentants d’organisations spécialisées.

Le rapport a également puisé dans la base documentaire et la banque de données dont dispose l’association Intersections, ainsi que dans les rapports diffusés par des organisations nationales et internationales, les articles de presse et les publications des plateformes d’information électroniques.

Le rapport décortique le système carcéral tunisien et son degré de conformité au système juridique tunisien et aux normes internationales dans ce domaine, ainsi qu’aux droits des personnes privées de liberté.

Les auteurs terminent par une série de recommandations visant à améliorer le système carcéral tunisien et qui sont adressées au pouvoir exécutif, au pouvoir judiciaire et à la société civile. Le but étant de garantir le respect des droits des prisonniers tels que spécifiés par les législations internationales.

L. B.