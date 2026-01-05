Trafic d’armes | Huit ans ferme pour le suspect principal

Récemment arrêté en flagrant délit dans le sud tunisien, un trafiquant d’arme a été condamné en première instance à une peine de huit ans ferme.

Le verdict a été rendu par la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de Tunis, précise Mosaïque FM ce lundi 5 janvier 2026, en citant une source proche du dossier.

Les investigations ont révélé l’implication du suspect dans la vente illégale d’armes à feu, sachant que ce dernier était en contact avec plusieurs autres individus, faisant l’objet d’une enquête à ce propos.

Y. N.