Nabeul accueille un bain du nouvel an

La plage de la Rotonde à Nabeul a accueilli jeudi 1er janvier 2026 un «bain du nouvel an» dans le cadre de l’événement Village Citoyen organisé par la Fédération tunisienne du sport pour tous (FTST) en partenariat avec la Délégation régionale pour la Jeunesse et les Sports.

Cet événement sportif et récréatif, qui proposait diverses activités de plage et des spectacles, a rassemblé quelques centaines de participants de différentes nationalités.

Des tentes étaient également installées pour le dépistage des maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension.

Connue en France sous le nom du «bain des givrés», cette tradition vient des Américains, qui se sont eux-mêmes inspirés des pratiques scandinaves.

I. B.