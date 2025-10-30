UN-Habitat signe un accord avec la Faculté des Sciences juridiques de Tunis

UN-Habitat en Tunisie et la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis – Université de Carthage ont signé un Mémorandum d’Entente, ce jeudi 30 octobre 2025.

Cet accord vise à renforcer leur collaboration en matière de développement durable, d’inclusion et de responsabilité sociale au sein du campus universitaire.

Cette coopération vise à :

Améliorer l’accessibilité et la mobilité pour tous, notamment les personnes à mobilité réduite ;

Promouvoir une transition écologique inclusive et responsable ;

Créer un jardin potager communautaire au sein de la faculté afin de sensibiliser à la sécurité alimentaire et à la durabilité ;

Encourager la vie étudiante à travers des activités culturelles, écologiques et citoyennes.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable n°11 : “Villes et communautés durables”, et reflète la volonté conjointe des deux institutions de bâtir des espaces d’apprentissage plus inclusifs, résilients et durables.

Communiqué