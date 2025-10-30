SOCIETETunisie

UN-Habitat signe un accord avec la Faculté des Sciences juridiques de Tunis

100 0
30 octobre 202530 octobre 2025
UN-Habitat signe un accord avec la Faculté des Sciences juridiques de Tunis

UN-Habitat en Tunisie et la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis – Université de Carthage ont signé un Mémorandum d’Entente, ce jeudi 30 octobre 2025.

Cet accord vise à renforcer leur collaboration en matière de développement durable, d’inclusion et de responsabilité sociale au sein du campus universitaire.

Cette coopération vise à :

  • Améliorer l’accessibilité et la mobilité pour tous, notamment les personnes à mobilité réduite ;
  • Promouvoir une transition écologique inclusive et responsable ;
  • Créer un jardin potager communautaire au sein de la faculté afin de sensibiliser à la sécurité alimentaire et à la durabilité ;
  • Encourager la vie étudiante à travers des activités culturelles, écologiques et citoyennes.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable n°11 : “Villes et communautés durables”, et reflète la volonté conjointe des deux institutions de bâtir des espaces d’apprentissage plus inclusifs, résilients et durables.

Communiqué

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!