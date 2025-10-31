48 travailleurs indiens se disent bloqués en Tunisie

48 travailleurs migrants indiens originaires des districts de Giridih, Bokaro et Hazaribagh, dans l’État du Jharkhand, sont bloqués en Tunisie depuis trois mois dans des conditions extrêmement difficiles. Ils demandent l’intervention de leur gouvernement indien pour leur retour en toute sécurité, rapporte ce vendredi 31 octobre 2025 New Indian Express.

Dans un message vidéo, ils ont indiqué que leurs salaires n’ont pas été versés depuis six mois et qu’ils souffrent de la faim, faute de nourriture. Ils implorent le gouvernement indien d’intervenir rapidement pour leur rapatriement et le versement de leurs arriérés de salaire.

Selon ces travailleurs migrants, on leur avait promis un emploi salarié, mais une fois arrivés en Tunisie, ils ont découvert qu’il s’agissait d’un travail contractuel.

De plus, on leur avait indiqué qu’ils ne travailleraient que huit heures par jour, mais on les a obligés à travailler plus de douze heures quotidiennement.

«Quand nous avons protesté, ils ont commencé à nous menacer de nous emprisonner et de nous empêcher de rentrer chez nous», a déclaré l’un d’eux, Amardeep Choudhary, affirmant avoir été escroqués par Prem Power Constructions, entreprise spécialisée dans les travaux d’installation électrique basée à New Delhi.

«Nous voulons rentrer chez nous coûte que coûte, mais l’entreprise nous en empêche», ont-ils déclaré dans le même message vidéo, en affirmant également ne pas être correctement rémunérés.

I. B.