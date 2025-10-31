La Ftusa met en place le constat numérique des accidents

La Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (FTUSA) vient de lancer la première application mobile de constat numérique des accidents de la route, baptisée E-Constat, franchissant ainsi une nouvelle étape dans la numérisation du secteur de l’assurance.

Le directeur exécutif de la Ftusa, Hatem Amira, a indiqué dans ‘‘Ahla Sbeh’’ sur Mosaïque, ce vendredi 30 octobre 2025, que cette initiative représente une étape importante vers la modernisation des services d’assurance et l’instauration d’une nouvelle culture numérique dans la relation entre le citoyen et les compagnies d’assurance.

Il a ajouté que l’objectif principal est de faciliter la déclaration des accidents et de rapprocher le traitement des dossiers d’une approche moderne, rapide et fiable.

Ainsi, à partir du samedi 1er novembre 2025, les automobilistes pourront désormais déclarer leurs accidents directement depuis leurs smartphones, sans recourir aux formulaires papier traditionnels, le but étant de simplifier les démarches administratives, de réduire les délais de traitement et de limiter les litiges entre conducteurs sur les lieux des accidents.

L’application E-Constat, qui sera disponible dès demain sur Google Play et Apple App Store, permettra aux usagers de photographier l’accident, de localiser précisément le lieu grâce à la géolocalisation, et de saisir les informations des parties concernées.

Les conducteurs peuvent également joindre des photos et un schéma numérique de l’accident avant de transmettre l’ensemble du dossier directement à leur compagnie d’assurance.

