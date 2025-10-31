Meurtre à Mahdia | Arrestation de 5 membres de la famille de la victime

Suite à la découverte du corps sans vie d’un homme d’une soixantaine d’années, le Parquet de Mahdia a ouvert une enquête pour homicide volontaire.

Cinq membres de la famille de la victime ont été arrêtés et placés en garde à vue, a indiqué Mosaïque FM, d’après une déclaration, ce vendredi 31 octobre 2025, du porte-parole du tribunal de Mahdia, Walid Chtorbi.

Ces deniers sont suspectés d’être liés à cette affaire d’homicide volontaire avec préméditation et ils devront rester en détention en attendant la suite de l’enquête.