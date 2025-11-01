L’emballage circulaire et durable aux Packaging Days 2025

Les Packaging Days se tiendront les 27 et 28 novembre 2025 à Tunis, sous le thème «Innover pour un emballage circulaire et durable». Elles sont organisées par le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec), sous l’égide du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

L’événement s’inscrit dans la Stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035, qui favorise la transition vers une économie circulaire, la durabilité, et la compétitivité industrielle. Il vise à promouvoir des solutions innovantes pour un emballage responsable, respectueux de l’environnement, tout en répondant aux exigences économiques et aux attentes des consommateurs.

Considéré comme le rendez-vous incontournable pour tous les opérateurs africains, arabes et méditerranéens, ce symposium vise à informer les industriels et les divers opérateurs économiques des évolutions en matière d’emballage et d’impression et de présenter les stratégies et les perspectives de développement.

Les Packaging Days s’articuleront autour de trois sessions thématiques et d’un espace networking : 1- Économie circulaire et matériaux d’emballage : solutions innovantes, recyclables et biodégradables pour une production responsable ; 2- Impression et emballage de luxe : tendances design, impression de précision, différenciation et durabilité ; 3- Sécurité alimentaire, emballage pharmaceutique et traçabilité : normes, réglementation, digitalisation et compétitivité régionale.

Pour les décideurs du secteur de l’emballage et de l’imprimerie, ces journées seront une occasion d’échanges sur l’état de la recherche et du développement dans le domaine des matériaux, des systèmes d’emballage, du design et de l’impression, et ce en relation avec les contraintes réglementaires et environnementales qui régissent le secteur.

Les Packaging Days 2025 accueilleront des experts locaux et internationaux de haut niveau issus d’institutions techniques, de centres de recherche et d’organisations mondiales de référence dans les domaines du packaging, de la durabilité et de l’impression.

Ces journées offriront ainsi des réponses à des préoccupations majeures auxquelles font face les entreprises fabricantes et utilisatrices d’emballages, à savoir comment investir dans l’innovation packaging, assurer la rentabilité économique, optimiser le couple emballage/produit et assurer le confort des consommateurs sans mettre en péril l’environnement.

Ces journées aideront ainsi à repenser les pratiques industrielles, anticiper les mutations du marché et bâtir ensemble les solutions circulaires de demain.

