Vols et trafic de voitures à Gafsa | Démantèlement d’un réseau international

Un réseau international de vols et de trafic de voitures a été démantelé à Gafsa suite à une enquête ouverte par la brigade de la police judiciaire de Gafsa.

L’opération a été menée dans la soirée du vendredi 31 octobre 2025, et les agents de la PJ ont effectué une descente et ont saisi plusieurs véhicules destinés à la contrebande vers un pays voisin, indique une source sécuritaire à Jawhara FM.

La même source a précisé que ce réseau composé de Tunisiens et de personnes de nationalité étrangère, était dirigé par un individu, connu des services de police en Tunisie et qui fait l’objet des plusieurs mandats de recherche pour vol de voitures.

