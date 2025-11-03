Tunis | 29 terroristes devant la justice

Poursuivis pour de nombreuses attaques, 29 dangereux terroristes devant être entendus par la chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis.

Ces derniers, membres du groupe terroriste Jounoud Al-Khilafa sont notamment poursuivis dans une affaire ayant ciblé des unités militaires, ainsi que des braquages perpétrés à Kasserine pour obtenir des provisions, alors qu’ils étaient retranchés dans les montagnes..

Certains sont aussi impliqués dans la fabrication de mines artisanales ayant coûté la vie à desmilitaires au niveau de Jebel Chambi.

Y. N.