Tunis | Quatre individus arrêtés pour trafic de stupéfiants en milieu scolaire

Quatre individus, classés dangereux, ont été arrêtés pour trafic de drogues en milieu scolaire dans le quartier Ezzahrouni situé à l’ouest de Tunis

L’enquête a été menée par les agents de la sûreté nationale de la région, indique La Presse, ce lundi 3 novembre 2025, ajoutant que les suspects ont été arrêtés en possession d’importantes quantités de stupéfiants destinées à la revente.

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis 2, a ordonné leur mise en détention alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.