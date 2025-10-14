‘‘Le défilé des guerrières’’ rend hommage au courage des femmes face au cancer du sein

Elles ont traversé l’épreuve du cancer du sein, ou sont en plein combat. Certaines ont perdu un sein, d’autres leurs cheveux, d’autres encore leurs repères. Mais toutes ont gagné une chose essentielle : une force que rien ne peut effacer.

Ce sont les «guerrières» qui défileront et parleront de leurs expériences respectives, le dimanche 19 octobre 2025 à 18h30 au Radisson Blu Tunis, lors de la 4e édition du “Défilé des guerrières”, organisé par le magazine ‘‘Femmes Maghrébines’’, dans le cadre de la 12e campagne de l’Octobre Rose.

Ce défilé-spectacle a été conçu comme une célébration de la vie, du courage et de la dignité, ce défilé met en lumière des femmes touchées par le cancer du sein qui choisissent de monter sur scène pour porter un message vital : «Le dépistage précoce sauve des vies.»

À travers la mode, la musique et la scène, “Le défilé des guerrières’’ célèbre la force, la beauté et la résilience de ces femmes inspirantes, tout en portant un message fort de solidarité et d’espoir.

Depuis 12 ans, ‘‘Femmes Maghrébines’’ s’engage dans la lutte contre le cancer du sein à travers la campagne Octobre Rose, alliant information, sensibilisation et soutien. Mais depuis quatre ans, le magazine a décidé d’aller plus loin. Pour lutter contre le désintérêt et le refus de penser à la maladie ou encore le manque de réflexes de dépistage, et il fallait donc sensibiliser autrement.

C’est ainsi qu’est né le ‘‘Défilé des guerrières’’ : un format inédit, émotionnel et impactant, où les combattantes du cancer montent sur le podium ; non pour défiler, mais pour témoigner, raconter et inspirer.

Il s’agit d’interpeller un public large, parfois silencieux, souvent concerné, mais trop souvent passif. Femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes : personne n’est à l’abri, et tout le monde peut agir.

I. B.