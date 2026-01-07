Intempéries en France et perturbations sur des vols Tunisair

La compagnie nationale Tunisair a publié un communiqué urgent, ce mercredi 7 janvier 2026, suite aux conditions météorologiques exceptionnelles actuellement observées en Europe, et plus particulièrement en France.

La même source annonce des perturbations significatives, attendues sur les aéroports parisiens, en précisant que les autorités aéroportuaires ont décidé une réduction de 25% à 40% du programme de vols sur les aéroports parisiens, principalement à Paris-Orly (ORY) et Paris-Charles de Gaulle (CDG) , ce qui pourrait impacter certains vols de Tunisair vers et depuis la région parisienne.

Tunisair invite les passagers à vérifier régulièrement l’état de leur vol et à suivre nos canaux d’information officiels pour toute mise à jour.

Pour toute information concernant votre vol, vous pouvez contacter notre Centre d’appel :

Depuis la Tunisie : 81 10 77 77

France : +33 1 85 15 07 81

