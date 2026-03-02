Tunisie-Suisse | Nouvelle ligne directe Zurich-Djerba

Depuis hier, dimanche 1er mars 2026, la compagnie aérienne suisse Edelweiss a officiellement lancé sa liaison directe entre l’aéroport de Zurich et celui de Djerba-Zarzis.

Cette excellente nouvelle pour le tourisme tunisien et la diaspora, s’inscrit dans la durée avec un programme de vols s’étendant jusqu’au 29 novembre 2026, selon le calendrier ci-dessous :

Chaque dimanche du mois de mars

Du 05.04 au 17.09, les jeudis et dimanches

Du 20.09 au 22.10, les mardis, jeudis et dimanches

Du 25.10 au 12.11, les jeudis et dimanches

Du 15 au 29.11, chaque dimanche

Le lancement de ces vols par Edelweiss est une opportunité stratégique pour consolider les liens économiques et culturels entre la Tunisie et la Suisse et une invitation lancée aux voyageurs à venir (re)découvrir la richesse de Djerba la douce

Y. N.