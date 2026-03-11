Média | Il Corriere di Tunisi fête ses 70 ans

‘‘Il Corriere di Tunisi’’, unique magazine de langue italienne en Afrique du Nord, qui paraît en Tunisie depuis soixante-dix ans de manière ininterrompue, célèbre son 70e anniversaire en organisant un événement intitulé «La langue et la culture italiennes en Tunisie», qui se tiendra du 21 au 23 mai 2026 au complexe Santa Croce, dans la médina de Tunis.

Organisé sous le patronage de l’ambassade d’Italie en Tunisie, l’événement proposera une exposition, une rencontre d’étude, un concours, la présentation d’un roman et deux soirées culturelles.

Le comité scientifique est composé de la professeure Silvia Finzi, directrice du ‘‘Corriere di Tunisi’’ et présidente du Comité Dante Alighieri de Tunis, du docteur Fabio Ruggirello, directeur de l’Institut culturel italien de Tunis, de la professeure Rosy Candiani d’Amit (Archives tunisiennes de la mémoire italienne) et de la professeure Giorgia Gritti, professeure de langue et de culture italiennes.

L’exposition sera organisée en panneaux illustrant trois périodes clés de l’histoire du magazine : 1956-1970 ; 1970-1996 ; et 1996 à nos jours.

Le concours littéraire est ouvert aux Tunisiens italophones et aux italophones résidant en Tunisie. Il s’agit de rédiger une nouvelle en italien de trois pages maximum. Le sujet est libre et la rédaction du journal soumettra les textes anonymement au jury. Deux catégories seront désignées, et par conséquent deux lauréats : une pour les jeunes de moins de trente ans et une pour les plus de trente ans. Les textes doivent être envoyés avant le 31 mars par courriel au ‘‘Corriere di Tunisi’’ (ilcorriereditunisi@gmail.com). Les deux nouvelles primées seront publiées dans le journal. Les lauréats recevront un abonnement gratuit d’un an et un week-end dans un hôtel de luxe en Tunisie (Tabarka ou Djerba), offert par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne (Ctici).

Le jury sera composé de Lucilla Pizzoli, présidente du Présidium littéraire de la Société Dante Alighieri ; Arianna Piccolo, attachée culturelle à l’IIC Tunis ; et Marinette Pendola, écrivaine. Francesca Spinola, écrivaine et journaliste, et Ines Labib, professeure d’études italiennes à l’Université de Tunis, en seront les commissaires.

La conférence abordera également plusieurs thèmes clés liés à l’évolution du rôle du journal, à ses liens avec les transformations de la communauté italienne en Tunisie et à l’essor d’un lectorat italophone non italien.

